北中米ワールドカップを戦う日本代表は2日後にグループリーグ第2節・チュニジア戦に臨む。オランダ戦で負傷したMF久保建英はチュニジア戦メンバー外が決定。DF渡辺剛(フェイエノールト)は「常に一緒にいる。彼自身ポジティブだし、しっかり準備してくれると思う。強くなって帰ってくる」と帰還を願った。シーズン終盤に三笘薫が負傷し、メンバー入りした遠藤航もW杯開幕直前に無念の離脱。怪我人が続出する状況は止まらず、オ