北中米ワールドカップを戦う日本代表は2日後にグループリーグ第2戦に臨む。対するチュニジアは、初戦スウェーデン戦で1-5と敗れた直後に指揮官が解任。FW前田大然(セルティック)は「相手の監督が代わったので、どんな戦い方をしてくるかは本当にわからない。でも、自分たちが積み上げてきたものをしっかり出せれば勝てると思っている」と、力を込めた。チュニジアは14日のスウェーデン戦で2点を先行されると、1点を返したもの