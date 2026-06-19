高揚感と使命感が同居している。日本代表MF佐野海舟(マインツ)は自身にとってW杯デビューとなったオランダ戦(△2-2)を終え、「ワクワクもあるし、責任感も感じている。次の試合が重要になると思うし、そこはチームとしても目線はそろっている」と、20日のチュニジア戦(モンテレイ)に視線を向けた。序盤は押し込まれる時間も長かったオランダ戦とは打って変わり、チュニジア戦は自分たちがボールを保持する時間が長くなることが