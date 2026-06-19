[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](バンクーバー)※07:00開始<出場メンバー>[カナダ]先発GK 16 マキシム クレポーDF 2 アリスター・ジョンストンDF 4 リュク・ド・フジュロルDF 13 デレク・コーネリアスDF 22 リッチー ラリアMF 7 ステファン・エウスタキオMF 8 イスマエル・コネMF 17 テイジョン・ブキャナンMF 20 アリ アフメドFW 9 サイル・ラリンFW 10 ジョナサン・デイビッド控えGK 1 デイン セントクレアGK 18 オー