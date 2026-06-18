「ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）」が、ベストセラーのリップバームを再解釈した「ティントリップバーム」（全5色、リフィル 各6160円）を7月15日に発売する。【画像をもっと見る】ティントリップバームは、ローズヒップオイルやポメグラネートシードオイルなどの植物由来成分を配合。ベタつきのない柔らかな状態を保ち、うるおいをキープする。また唇の凹凸をなめらかに整え、自然な輝きと彩りのヴェールをまとわ