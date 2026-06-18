「カーハート WIP（Carhartt WIP）」が、2027年秋冬展示会を開催した。ここ数年人気が続いているアイコンアイテムをアップデートしつつ、ブランドイメージを拡大する戦略が垣間見えるコレクションだ。【画像をもっと見る】同ブランドは、著名ヒップホップアーティストが着用したことや、古着人気の高まりなどにより、ここ数年若年層を中心にストリートシーンで高い支持を集めており、売り上げも右肩上がりだという。今シーズン