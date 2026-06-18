読売ジャイアンツが、「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」とのコラボレーションユニフォームを発表した。プロ野球チームが同ブランドと協業するのは初となる。【画像をもっと見る】ユニフォームは、「一人ひとりが自分らしく咲くことの大切さ」をテーマに、東京を拠点とする「ノーマリズム テキスタイル（NOMARHYTHM TEXTILE）」によるバンダナ柄のテキスタイルデザインを使用。読売ジャイアンツ伝統の花文字はそのままに