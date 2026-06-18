「ロンハーマン コスメティックス（Ron Herman Cosmetics）」が、「ルーム＆ファブリックミスト」にハーブの香りの「サニー ホップス」（30mL 2750円）を発売した。ロンハーマン各店およびRHC ロンハーマン各店、公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】セレクトショップ「ロンハーマン」が手がけるロンハーマン コスメティックスは、“美しく心地よく生きるためのセルフケア”をコンセプトに、自然療法の