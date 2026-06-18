「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「アレクサンドル ドゥ パリ（ALEXANDRE DE PARIS）」などを保有する八木通商が、6月11日付で社長交代を発表した。八木雄三社長が代表取締役会長に就任し、長男の八木洋三（やぎ ようぞう） 代表取締役副社長が新社長に就任。広報担当者はFASHIONSNAPの取材に対し、「創業80周年という節目を迎えたことを機に、世代交代を行った」とトップ交代の理由を説明した。【画像をもっと見る】八木