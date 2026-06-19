20日の中継では球種・球速・変化量など詳細の投球データを表示する新CGも登場します！試合中、監督・コーチからどんな指示が出ているのか？ピンチの場面で、投手と捕手はどんな会話をしているのか？監督経験者のダブル解説で、「試合を動かす言葉」を読み解く！「監督がベンチで選手に話しかける会話」「捕手がマウンドに行って投手への声かけ」といった試合中、中継カメラが捉える指示出し、声かけや会話に着目し解説の中日前監督