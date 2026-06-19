日本テレビでは6月27日（土）25時40分〜26時40分 関東ローカルにて特別番組「The Fashion Post」を放送（TVerで1週間、Huluで1年間の見逃し配信あり）。ラウールがファッションメディア「The Fashion Post」の編集長として番組を進行。編集部のエディターとしてYOUと郄比良くるま、そして解説役として元VOGUE JAPAN編集トップのティファニー・ゴドイ氏という豪華メンバーが出演。「ファッション」を徹底的に深掘りする。放送