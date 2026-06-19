きょう6月19日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」では、“伝説の家政婦”志麻さんの新居改装作業にタイムマシーン3号が参戦！2年ぶりにお手伝いにやってきた2人を待ち受けていたのは過去イチの重労働の数々！息を切らし、大量の汗を流しながらの作業に2人もついにギブアップ寸前に!? そんな作業疲れを癒やす志麻さんからの差し入れは、野外で豪快に作る爆盛り鉄板ビビンパ。そして作業後の夕食も、白ご飯が