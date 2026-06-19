本日6月19日（金）よる7時放送の日本テレビ「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今回も世界各国のさまざまなミステリーからクイズを出題。まずは、絶体絶命の危機から生還、そして解決へと導いたミステリー。ある日、小学生の女の子が何者かに車で連れ去られ、山