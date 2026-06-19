円相場が1ドル＝161円台に下落し、1年11カ月ぶりの円安・ドル高水準となっています。18日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカのFRBが年内に利上げに踏み切るとの観測から、日米金利差の拡大を意識した円売りが進みました。円相場は161円台まで値下がりし、2024年7月以来、1年11カ月ぶりの円安ドル高水準となりました。4月下旬に1ドル＝160円70銭台をつけた際、政府・日銀は為替介入に踏み切っていて、市場関係者の間では再度