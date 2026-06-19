奈良県広陵町の町立小で給食の米粉パンにカビが混入していた問題で、新たに斑鳩町の学校で同じ業者が製造・納入したパンに異物が混入していたことがわかった。学校給食用パン指定工場を指定している県学校給食会は１６日、給食パンの製造を中止するように指導。同会によると、業者は県内１１の市町にある小中学校などに１週間に約１万５０００個を納入しており、関係する教育委員会は米飯に切り替えるなど対応を講じている。同