◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(19日、ZOZOマリン)セ・パ交流戦が終了し、再びリーグ戦が再開。19日にZOZOマリンで行われる、ロッテ対楽天戦の予告先発が発表されました。ロッテの先発はジャクソン投手。交流戦では3試合に先発し、いずれも1失点以下に抑える力投で2勝をマークしました。チームも10勝6敗2分とし5位で交流戦を終了。次戦に向けジャクソン投手も「交流戦をチームとして良い形で勝ってきているのでそれを継続でき