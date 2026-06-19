【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）これがイングランド代表の10番を背負う男のクオリティだ。背後へのボールに抜け出すと、角度のない位置から決めきり、ファンからは「そのまま決めるんかい！」と驚きの声があがった。【実際の映像】驚速の縦突破→そのまま決める圧巻ゴラッソ日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループL第1節でイングランド代表