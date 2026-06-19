タレントの二宮和也（43）が19日までに、自身のXを更新。“手料理”を披露し、ネットでは反響を呼んでいる。【写真】「シワの作りが綺麗過ぎる」お手製の“餃子”を披露した二宮和也二宮は16日の投稿で、「【速報】二宮和也の今年は 餃子を作ってなんとか冷凍して その間に曲という形をなんとか作って それをなんとか配信して その配信を餃子を食べながら観てもらう という年にすると決まった日となる」とフォロワーに報告。