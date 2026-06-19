◇プロ野球セ・リーグ DeNAー阪神(19日、横浜スタジアム)セ・パ交流戦が終了し、再びリーグ戦が再開。19日に横浜スタジアムで行われる、DeNA対阪神戦の予告先発が発表されました。DeNAの先発は石田裕太郎投手。交流戦の初戦となった3日の楽天戦では6回を無失点に抑える好投も、10日の日本ハム戦では7回途中4失点と黒星を喫しました。チームも交流戦で苦戦し、5勝13敗と11位で終了。現在はセ・リーグ4位につけています。対する阪神