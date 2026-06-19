アメリカ中央軍は、イランとの戦闘終結に向けた覚書に合意したことを受け、イランへの海上封鎖を全面的に解除したと発表しました。アメリカ中央軍は18日、「イランへの海上封鎖を全面的に解除した」と発表するとともに「引き続き周辺海域にとどまり合意が順守されることを確認する」としています。アメリカとイランは、高濃縮ウランを廃棄する方法など、イランの核開発放棄に向けた技術的な協議をスイスで行う予定ですが、アメリカ