北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、1次リーグL組の第1戦はイングランドがクロアチアに4-2で快勝したが、試合後にトーマス・トゥヘル監督が試合前の国歌斉唱をめぐりメディアに苦言。FIFAに異例の要望を出したという。英公共放送「BBC」が伝えている。FWハリー・ケインの2ゴールなどで快勝発進したイングランド。ところが、試合後の会見でトゥヘル監督が渋い表情で「国歌の最中のカメラマン