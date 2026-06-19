木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の最終回が18日に放送。あゆみ（木南）と慧（高杉真宙）の結末に反響が集まっている（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』最終回藤子（瀧本美織）にエール続々渉（中村俊介）は産地偽装を認めた。さらに、京子（筒井真理子）も秘書の小林（森優作）に慧を突き落とす