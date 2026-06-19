北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループK初戦のウズベキスタン―コロンビアがエスタディオ・アステカ・メキシコシティで行われ、コロンビアが3-1で勝利した。初出場ウズベキスタンは無念の敗戦も、“美ロッカー”にして会場を去った行動が話題になっている。ピッチ外の模範的行動に賛辞が集まった。敗れたウズベキスタン側の試合後のロッカールーム。床にはごみ一つ残され