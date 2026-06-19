自転車競技のトラック種目の女子オムニアムで２０２１年東京五輪銀メダルの梶原悠未（ＴＥＡＭＹｕｍｉ）は１８日、自転車の本場である欧州へ武者修行に出発。オランダのロードレースチームに入り、約３か月間で週に３〜４度、約１００キロのレースに参加するプランだ。出国前の羽田空港で取材に応じ、「欧州はレース数も多く、強度が高い。技術もスピードも持久力も全てを磨いてきます」と意気込みを語った。オムニアムで１