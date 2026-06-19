久保はチュニジア戦の欠場が決定森保一監督率いる日本代表は現地時間6月20日に北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）を迎える。MF久保建英（レアル・ソシエダ）は左足の負傷により欠場が決定。エースを欠くなかで、堅守の相手を崩すシャドーの先発に注目が集まる。一丸となって乗り越える。勝負のチュニジア戦。第1戦のオランダ戦を2-2で引き分け、勝てば決勝トーナメント進