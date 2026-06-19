皇室典範改正を巡る議論が、俄かに熱を帯びてきた。衆参与野党による皇族数確保に関する全体会議では、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという二案について、審議が進められている。問題は、女性天皇や女系天皇を巡る議論が、一切含まれていないことだ。（初出：「週刊文春 電子版」2026年5月20日配信）【画像】白いポロシャツ姿の雅子さまに抱かれた愛子さま、頬はふっくらと…天