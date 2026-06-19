〈豊臣政権はなぜ安定しなかったのか？ 秀吉を天下人に押し上げた「気前の良さ」こそが、政権の不安定を招いた〉から続く「七将襲撃事件」の原因には、豊臣政権内の加藤清正ら「武断派」と石田三成ら「吏僚派（文治派）」の対立があると言われるが、歴史学者の本郷和人氏は「三成は秀吉の身代わりだった」と考察する。その根拠は鎌倉時代の「梶原景時(かじわらかげとき)の変」との類似性である。本郷氏の最新刊『インテリジェンス