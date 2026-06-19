現代のビジネスパーソンが抱えるリアルな悩みに「理論」と「笑い」で答えを与えてくれるビジネス書『理不尽仕事論「クソが!!」と思った時に読む本』。元DeNAの人材育成責任者で、ビジネス系YouTubeで大活躍中の坂井風太さんと、人気お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃさんとの掛け合いが面白くて役に立つと話題を呼び、4月の刊行以来、版を重ね続けています。【写真】この記事の写真を見る（5枚）今回は人材育成のプロ