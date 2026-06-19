お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（46）が、19日までに更新された日本テレビ系『有吉の壁』（毎週水曜後7：00）の公式YouTubeチャンネルに出演。愛車7台を所有する長田が、衝撃の駐車場代を告白した。【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ公開された動画は、24日放送の同番組の予告となるオープニングの先行映像。同放送回では、「×が出たら即帰宅！100