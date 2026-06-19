歌手で俳優の中島健人が、きょう19日放送のテレビ朝日系『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』（後6：50）に出演する。【番組カット】横を見ながらほほ笑む姿が美しい中島健人今回は、華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にする長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる同番組の3時間スペシ