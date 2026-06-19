〈リーダーなのに、なぜ決めるべきことを決められない？ 人材育成のプロが語る“決断できないリーダー”の正体と、職場で"闇堕ち”するメカニズム〉から続く「どうせうまくいかない」「頑張っても無駄」と、自分で体験する前に結果を悟ってしまう若者世代には、「人生のネタバレ感」や「冷笑」が蔓延している。極端な俯瞰から生まれるそうした感覚は、私たちの心や仕事にどのような影響を与えているのだろうか。【写真】この記事