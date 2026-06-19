日記や早起き、読書などを毎日続けようとしてもなかなか続かないことってありますよね。そんなときに試してほしいのが、「会った人の名前」を記録する新しい日記です。その名も「人日記」（ひとにっき）。本記事では、新刊『人日記1日1分、会った人の名前を書く』（内山厳・著）から、1日1分「会った人の名前」を書くだけの新しい習慣について紹介します。「人日記」とは？「人日記」とは、「会った人の名前」を記録する新しい日