現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｂ組）で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とスイス代表がロサンゼルス・スタジアムで対戦した。第１節で両チームはともに勝点１を獲得した。ボスニア・ヘルツェゴビナは開催国カナダと１−１、スイスはカタールと１−１のドロー。第２節は、ともに決勝トーナメント進出へ向け、勝点を積み上げたい一戦となった。序盤から主導権を握ったスイスが、相手