日本戦で守備的な戦いを展開したオランダ。その戦術は今も波紋を呼んでいる(C)Getty Imagesあえて守りに徹した策は正しかったのか――。“サッカー大国”でオランダでは、現地時間6月14日に行われた日本代表との北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦で、母国代表の戦いぶりにフォーカスが当てられた。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見