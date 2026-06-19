橋上監督代行がどんな形で勝ち星を重ねていくのか、注目が高まる（C）産経新聞社想像を超える大健闘と言っても過言ではないでしょう。巨人・阿部慎之助前監督の電撃辞任を受け、セ・パ交流戦から監督代行に就き、指揮した橋上秀樹さんです。チームに激震が走る中、適材適所で選手を起用し、交流戦は10勝6敗2分けの好成績。巨人を除くセ・リーグ5球団は全て交流戦で勝率5割を割り込む中、「独り勝ち」でのセ・リーグ首位は、見