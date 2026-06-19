◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月19日、東京ドーム）交流戦を終えて、リーグ首位に立った巨人。橋上秀樹監督代行は「目の前の1試合1試合で、できることを精一杯やって、勝てるように頑張りたいと思います」とリーグ戦再開に向けて、意気込みました。ここまで64試合で34勝28敗2分と貯金は「6」。勝率5割を切っていないことで、少し心に余裕があり、落ち着いて試合に臨めそうだとした橋上監督はあまり順位は気にしていないそう