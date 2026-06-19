アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、アメリカ中央軍はイランに対する海上封鎖を解除したと発表しました。アメリカ中央軍は18日、トランプ大統領の指示に基づき、イランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を解除したと、SNSで発表しました。これは、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受けたもので、アメリカ中央軍は「イランに出入りする船舶の航行を妨げない」としています。一