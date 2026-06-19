モデルでタレントの益若つばさが自身がデザインした競輪Ｇ１パールカップのユニホーム姿を公開した。１９日までに自身のインスタグラムを更新した益若は「今回競輪のパールカップＧ１の選手のユニフォームをデザインさせていただきました！とても光栄です！！」と報告。「今までの競輪選手のユニフォームのイメージから、私なりにどう落とし込んでいこうか悩みに悩みました。女性の競輪(パールカップ)をもっと広めたいとのこ