カンテレの人気番組「千原ジュニアの座王」（金曜・深夜２４・４５＝関西ローカル）が、番組初の東西２大ライブツアーとして行う１１月１日の大阪城ホール公演に笑い飯の西田幸治（５２）、Ｒ藤本（４５）、ロングコートダディの堂前透（３６）が参戦することが１８日、分かった。「座王」はテーマが書かれた椅子で椅子取りゲームを行い、座れなかった芸人が「勝てる！」と思った相手を指名してネタバトルを展開。最後まで残っ