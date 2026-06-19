長くてロフトが立っているため最も難しいといわれるフェアウェイウッド。苦手にしているアマチュアが多いが、得意にする秘訣は技術よりも、まずは考え方だった！ フェアウェイウッドの長さになるとタメが振り遅れにつながる 「アイアンと違ってシャフトは寝てOK！」 ハーフウェイダウンでは左手首のコッキングを解放してOK！ アイアンが得意なベテランゴルファーでもフェアウェイウッドが苦手と