◇W杯北中米大会1次リーグB組スイス 4―1 ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年6月18日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第2戦は18日（日本時間19日）に行われ、スイス（FIFAランク19位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同ランク63位）を4―1（前半0―0）で破り、勝ち点を4に伸ばして4大会連続1次リーグ突破に大きく前進した。ドイツ1部フライブルクで鈴木唯人と共闘する若きMFマンザンビが流れ