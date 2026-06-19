広島・岡本駿投手（２４）が１８日、サッカー日本代表との“Ｗ勝利”を誓った。登板予定となっている２１日・ヤクルト戦（神宮）の開始３０分前の午後１時に、Ｗ杯１次リーグ第２戦・日本−チュニジアがメキシコでキックオフ。熱戦を繰り広げるサムライブルーとともに、自身３連勝を目指す。競技は違えど、勝利を目指す熱い気持ちは同じだ。マツダスタジアムで行われた投手指名練習にユニホーム姿で参加した岡本。登板予定の２