お寺の日常を切り取った動画が多くのSNSユーザーの心を癒やしている。【写真】灯篭の周りをぐるぐるぐるぐる…いつまでも回る子猫たち投稿したのは、京都府伏見区の長円寺（@chouenji1）公式X。映像の主役は、まだ幼さの残る「寺猫」の猫ちゃん2匹。お寺のお庭の灯篭を、お互いのしっぽを捕まえようとぐるぐる回り続ける、なんともほほ笑ましい姿だ。まさに「ほのぼのとしたお寺の一日」を象徴するような光景だ。寺猫たちの日常を