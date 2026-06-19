特別仕様車「N-BOX JOY BLACK STYLE」先行公開！ホンダは2026年6月18日、軽乗用車「N-BOX」のマイナーモデルチェンジに関する情報をホームページで先行公開しました。同年7月の発売に先立ち、6月22日より先行予約の受付が開始されます。【画像】超カッコいい！ これが新型「N-BOX」です！（22枚）N-BOXは広い室内空間や運転のしやすさ、高い安全性能などが幅広い層に支持されている軽スーパーハイトワゴンです。JNCAPで最高