私はスミレ。娘の部活の顧問であるトクラ先生から娘アイが部員にキツく注意していると聞き、私はアイに詳しく話を聞くことにしました。アイによると、真面目に練習や片付けをしない部員が多く、再三注意しても聞かないために言い方がキツくなってしまったそうです。特にひどかった昨日の練習中、ついに我慢できずに大声で注意したところ、相手の子が泣き出してしまったのだとか。そしてその子の母親からクレームが入ったのでした。