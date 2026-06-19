旭川市で女子高校生が殺害された事件の裁判は、2日目（5月26日）も検察の証拠調べが続きました。青のストライプシャツに黒いスラックス姿で礼をして入廷したのは、内田梨瑚被告（23）。殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われていて、起訴状などによりますと2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされて
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