熊本県内では、19日朝から激しい雨も予想されています。各地の情報カメラで雨の降り方が確認できます。 【ライブ配信中】熊本県内の情報カメラ雨の降り方を確認する ▼阿蘇・草千里 ▼熊本空港（益城町） ▼桜町（熊本市中央区） ▼白川・長六橋（熊本市中央区） ▼JR熊本駅（熊本市西区） ▼球磨川（人吉市） ▼天草市牛深町 ・カメラが動く場合があります。