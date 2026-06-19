アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名を受けた両国の代表団による協議について、アメリカのバンス副大統領は日程は決まっていないと述べました。記者「スイスのリゾート地・ビュルゲンシュトック。山の上のホテルで、アメリカとイランの署名式が予定されています」アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書をめぐっては、19日からスイス中部のリゾート地・ビュルゲンシュトックで、両国の代表団による履行に向けた協議が始