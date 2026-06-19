18日のニューヨーク外国為替市場で円安が加速し、およそ1年11か月ぶりに一時、1ドル＝161円台を付けました。外国為替市場では、アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会が年内に利上げに踏み切るとの観測が広がり、日米の金利差が拡大するとの思惑などから、円を売ってドルを買う動きが進みました。一時、1ドル＝161円台後半をつけ、おととし7月以来、およそ1年11か月ぶりの円安ドル高水準となりました。4月末に1ドル＝160円台後半まで