プロ野球・巨人に入団することになった小笠原慎之介投手。18日に初めてチームに合流すると、チームの前で「一生懸命、チームの目標に向かって頑張りたいと思います。よろしくお願いします」と挨拶しました。この日は練習日だったため、投手陣にまじって、アップやキャッチボールなどを行った小笠原投手。まずは中日でチームメートだったライデル・マルティネス投手の隣を確保していました。「ライデルはうれしそうな顔をしてくれた